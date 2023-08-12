В Пермском крае простились в военнослужащим, погибшим в ходе СВО

Фото: официальная страница Вконтакте администрации Нытвенского городского округа.

11 августа в Пермском крае простились с бойцом, погибшим в ходе проведения СВО. Лыков Дмитрий Николаевич был родом из Нытвенского городского округа.

- Вечная память. При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции героически погиб Лыков Дмитрий Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, - сообщили на официальной странице Вконтакте администрации Нытвенского городского округа.

«Царствия небесного, горжусь тобой, очень жаль», «Вечная память Герою», «Соболезнования родным и близким», - пишут те, кто знал его.

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