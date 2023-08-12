Пермская команда DS Сrew разместила в сети свою новую работу

Фото: группа ВКонтакте DS_crew_official.

«Магия, заставляющая смотреть снова и снова!», «На улице? Круто! Не уходите!», «Ваши танцы - мечта перфекциониста», «Очередная порция удовольствия», - восхищаются подписчики команды DS Сrew, после того, как известные пермские танцоры разместили в сети свою новую работу.

Судя по локациям, новый танец ребята снимали на улице Ленина Перми. Время съемки – ранее утро, пока весь город спит. По дороге проезжают лишь одинокие авто, а хореограф Дмитрий Ваганов и танцоры Ксения Фрайман и Кирилл Дударь в своем неповторимом стиле шагают по улице.

Напомним, пермская команда DS Сrew получила известность и любовь зрителей, когда вышла в финал рейтингового танцевального телевизионного проекта на канале ТНТ, а потом стала его победителем.

Посмотреть их новую работу можно в официальной группе ВКонтакте DS_crew_official.

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