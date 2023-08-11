13 августа пермская телебашня включит динамическую подсветку

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В воскресенье, 13 августа, Российская телевизионная и радиовещательная сеть отметит свое 22-летие. В честь годовщины телебашни РТРС по всей стране украсятся огнями тематического освещения. Пермская телебашня на улице Крупской будет сверкать динамической подсветкой 13 августа с 22:00 до 3:00 14 августа.

Самым ярким проектом, реализованным РТРС, стал переход нашей страны на "цифру". Сегодня 99 % жителей Прикамья могут бесплатно смотреть 20 каналов цифрового эфирного телевидения. Современную сеть телерадиовещания в регионе развернул пермский филиал РТРС в рамках масштабной федеральной целевой программы. Крупнейший объект сети - новая радиотелевизионная передающая станция с 275-метровой телебашней на улице Крупской в Перми.

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