Аналитика МТС: в Перми в полтора раза вырос спрос на умные девайсы

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Самым популярным устройством в сегменте носимой электроники у пермяков остаются умные часы. Основной рост в этой категории продемонстрировали малоизвестные бренды, в основном из Китая, появившиеся в прошлом и в этом году – на их долю пришлось 50% продаж. Далее следует Apple с долей 7% и Amazfit – 6%.

Второе место по популярности носимых устройств в Пермском крае занимают фитнес-трекеры – их покупали на 13% чаще, чем год назад. За год средняя цена гаджетов, которые выбирали, жители Прикамья снизилась на 28% до 2 тыс. рублей.

Детские умные часы завершили тройку наиболее популярных в регионе носимых устройств в первом полугодии – на них пришлось 7% от общего числа проданных гаджетов. С помощью таких девайсов родители могут отслеживать местоположение свои детей и связываться с ними. Спрос на эту категорию товаров в Пермском крае остается высоким – в первом полугодии их приобретали на 31% чаще, чем год назад.

«За последние несколько лет умные часы и фитнес-трекеры стали важными гаджетами в нашей жизни. Один из новых трендов – это желание пермяков чаще обновлять такие аксессуары, выбирая при этом более бюджетные варианты, многие рассматривают такие устройства в качестве подарков», — комментирует директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.