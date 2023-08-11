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НовостиПроисшествия11 августа 2023 15:04

В Перми пропал 40-летний охранник

Пермские волонтеры ищут пропавшего 9 августа Андрея Сакулина
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: поисковой отряд "ПрикамьеПоиск"/ВКонтакте

Фото: поисковой отряд "ПрикамьеПоиск"/ВКонтакте

Волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" объявили в розыск 40-летнего Андрея Сакулина. 9 августа он ушел с работы по улице Голева,10, не предупредив об этом руководство, и бесследно исчез.

Приметы

На вид 40 лет, рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые короткие волосы, темно-зеленые глаза. Был одет в синюю с длинными рукавами и черными погонами рубашку, черный костюм охранника.

Также волонтеры сообщают, что Андрей Сакулин нуждается в медицинской помощи. Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 8-922-345-67-02 или 112.

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