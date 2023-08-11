Пермяк, выпавший с крыши пятиэтажки, умер в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 августа, скончался 31-летний пермяк, который накануне упал с крыши пятиэтажки. Об этом порталу «В курсе.ру» рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, в ночь на 11 августа в полицию позвонили жители одного из домов по улице Красноармейской и рассказали, что их сосед ведет себя неадекватно. Приехавшим на место полициейcким мужчина дверь не открыл, а вскоре его нашли под окнами дома. С различными травмами мужчину увезли в больницу, но спасти его не удалось.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер