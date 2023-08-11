В Перми обновили сквер имени Феликса Дзержинского на улице Хохрякова

Благоустройство сквера было выполнено в рамках подготовки к 300-летию краевого центра. Фото: Пресс-служба «Метафракс Групп».

В Перми продолжают благоустраивать городские общественные пространства. Недавно обновление коснулось сквера имени Феликса Дзержинского на улице Хохрякова.11 августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян осмотрели новый облик объекта.

Работы были выполнены в 2022-2023 годах в рамках подготовки к 300-летию краевого центра. Средства на ремонт выделило АО «Метафракс Кемикалс». Проект - пример реализации стратегии, нацеленной на комплексное и устойчивое развитие территорий присутствия.

- Мы помогаем там, где это наиболее необходимо, - отметил топ-менеджер холдинга. - Например, в сфере образования - это участие в федеральном проекте «Профессионалитет», создание современного образовательного кластера на базе Уральского химико-технологического колледжа, в сфере здравоохранения - предоставление жилья врачам «узких» специальностей, работающим в КУБе. В сфере улучшения облика городов Прикамья - это программа по капремонту фасадов домов в Губахе.