В центре Перми 18-летняя девушка на электросамокате попала под колеса автобуса

Фото: «ЧП Пермь | новости»

В пятницу, 11 августа, в социальных сетях появилось видео ДТП в центре Перми. На кадрах видно, как на дороге, недалеко от парка Горького, лежит девушка, рядом следы крови. Вокруг пострадавшей склонились люди, судя по всему, они поддерживают ее разговорами до приезда врачей.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в МУП «Пермгорэлектротранс», авария произошла по вине электросамокатчицы.

Фото: «ЧП Пермь | новости»

- Сегодня в 14.01 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Революции девушка, управляющая электросамокатом, на регулируемом пешеходном переходе выехала на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автобусом, следующим по маршруту №36. Водитель автобуса вызвал на место происшествия экстренные службы, - сообщили в «Пермгорэлектротрансе»

В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадавшей девушке 18 лет. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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