Приюту для собак «Островок надежды» нужна помощь неравнодушных пермяков

Фото: Центр реабилитации собак «Островок надежды»/ВКонтакте

- Мы спасли много собак с улиц нашего города и края, и теперь Островок - это самый большой приют в регионе на одной площадке. К сожалению, нам катастрофически не хватает помощи для содержания и лечения всех наших подопечных, есть и старички, инвалиды. Кошки тоже есть. И поскольку все держится только на плечах неравнодушных людей, мы ищем помощи, - говорят волонтеры приюта.

Если вы хотите помочь подопечным «Островка надежды», то посильную сумму можно перечиcлять на счет в Сбере: 2202206264889697 Марина Владимировна С. Обязательно с пометкой "Благотворительно на мясо/крупу"

Финансовый отчет волонтеры приюта публикуют здесь.

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