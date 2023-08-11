Пик жары в Пермском крае ожидается в начале следующей недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском гидрометцентре рассказали о погоде на предстоящие выходные, 12 и 13 августа, и на начало следующей недели. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье погоду будет формировать полярный антициклон, ожидается сухая и теплая погода.

В субботу, 12 августа, в Перми температура воздуха составит около +26 градусов, по краю будет +22...27 градусов.

В воскресенье, 13 августа, в Перми столбик термометра покажет отметку в + 27 градусов, по краю будет +24….29 градусов.

- В понедельник, 14 августа, антициклон начнет разрушаться, повысится неустойчивость, в днем на севере и востоке края могут выпасть кратковременные дожди, сопровождаемые грозами, в Перми будет сухо, - говорят в гидрометцентре. - Температурный фон по краю ожидается в пределах +26…30 градусов, в Перми - около +28 градусов. Во вторник, 15 августа, натекание облачности будет еще больше, в послеполуденные часы кратковременные дожди мозаично распределятся по территории Пермского края, в Перми кратковременный дождь с грозой наиболее вероятен вечером. Температура воздуха ожидается на уровне +27…31 градуса по краю и около +29 в Перми. По предварительному прогнозу, теплая, но с дождями погода продлится до 18 августа.

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