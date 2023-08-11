В июле в Прикамье подскочили цены на апельсины, яблоки и авиабилеты

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Специалисты Пермьстата подсчитали, насколько в июле выросли цены на продовольствие, промтовары и услуги.

Больше всего из продуктов подорожали апельсины – на 20,6 процента. Дороже на 10,5 процента стали и яблоки. Продолжал дорожать сахар – на 4,2 процента.

Цены на промтовары также выросли. Например, на металлочерепицу – на 6,3 процента.

По услугам отмечается сильное подорожание авиабилетов, они выросли в цене на 22,3 процента.

Билеты в поездах дальнего следования стали дороже на 1,2 процента.