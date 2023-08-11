В Перми завершили надвижку пролетов моста через Иву

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Строители завершили надвижку пролетов правого направления нового моста над рекой Ива. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил Минтранс Прикамья.

- Темпы огонь. Закончить работы удалось на три недели раньше! До октября будем надвигать конструкции левой половины моста. Следующий этап – опустить пролеты на опоры, а затем – приступить к устройству монолитных железобетонных плит под проезжую часть. Не сбавляем обороты и движемся только вперед! - оптимистично комментируют ход строительства в Минтрансе.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Напомним, новая магистраль, протяженностью 8,7 километров, соединит пять микрорайонов: Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром Перми. Это будет четырехполосная дорога с разделительной полосой. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2024 года. Но, судя по темпам работ, открытие новой трассы мы можем увидеть гораздо раньше.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

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