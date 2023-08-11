В Перми выдали разрешение на возведение первого дома жилого пространства «Камаполис»

Фото: permkrai.ru

Недалеко от берега Камы скоро вырастет «город в городе» - большой жилой комплекс «Камаполис». Девелопер планирует возвести его на территории, ограниченной улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной.

Разрешение на строительство первого дома здесь застройщику - ООО Спецзастройщик «Железно Пермь» - выдало краевое Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Многоэтажное здание вырастет на улице Дзержинского, 29б.

Так будет выглядеть новый дом в Дзержинском районе. Фото: permkrai.ru

В дальнейшем здесь появятся благоустроенные среднеэтажные кварталы со зданиями от 4 до 10 этажей, будет также несколько высотных доминант – до 17 этажей.

Общественное пространство на этой территории спроектировала известная архитектурная студия R&S. Оно станет настоящим украшением этого района.

Здесь, например, построят амфитеатр для летнего кинотеатра и проведения концертов, создадут современную внутриквартальную улично-дорожную сеть и пешеходные зеленые бульвары с лавочками.

В сквере обустроят workout-площадку, лазательный комплекс, скалодромом, универсальную площадку для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Кроме того, девелопер построит детский сад на 320 мест и передаст его в муниципальную собственность.

Этот масштабный проект реализуется в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ), заключенного между краевым Минимущества и ООО Спецзастройщик «Железно Пермь». Он рассматривался на комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки, прошел публичные слушания и получил положительные оценки экспертов.

В краевом Минимущества подчеркнули, что будут уделять особое внимание проверке размещения инфраструктурных объектов: «Развитие территории должно осуществляться в соответствии с нормативами как по дорогам, так и по социальным объектам. Будем следить за процессом реализации проекта».

НАША СПРАВКА

Минимущество Прикамья заключило уже три договора о комплексном развитии территорий (КРТ). Кроме Дзержинского райцона такие пространства появятся в Ленинском и Индустриальном районах. Также действует договор КРТ незастроенной территории в деревне Паздерино в Пермском муниципальном округе.

В июле Правительство Пермского края приняло решение о комплексном развитии территории в селе Фролы. Торги планируют провести в сентябре, после чего с победителем заключат договор о КРТ.