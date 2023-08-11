В Перми до конца августа более сотни домов останутся без холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» начинают завершающий этап гидравлических испытаний тепловых сетей в городе. Во время проверки тепловики своевременно выявят и устранят дефекты на трубопроводах. Всего в ходе летней профилактики проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома пермяков и социальные объекты.

- Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, энергетики синхронизируют свои работы с ремонтами на ТЭЦ и котельных, а также профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях. При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подача горячей воды может быть возобновлена раньше заявленного срока

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания: 14.08-28.08

- проспект Декабристов, 21;

- ул. Танкистов, 11, 17, 19;

- ул. Стахановская, 6, 7, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 40, 40а, 42, 44;

- ул. А. Карпинского, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 38;

- ул. В. Сивкова, 28;

- ул. Л. Толстого, 10, 12, 17, 25, 25а, 33;

- ул. Д. Левченко, 6.

Гидравлические испытания: 15.08-29.08

- ул. Танкистов, 5.

Гидравлические испытания: 16.08-29.08

- ул. Космонавта Леонова, 23, 36, 37, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а;

- ул. Милиционера Власова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

- ул. Космонавта Беляева, 33, 35, 39, 40, 40б, 40в, 40г,40д, 41, 42, 43, 43/2, 43/1, 43/3, 44, 46, 47, 48, 49, 49а, 51, 51а, 52, 54, 54а;

- ул. Нефтяников, 23, 31, 52, 53, 54, 55, 57, 57а, 59;

- ул. Мира, 65, 67, 69;

- ул. Качалова, 32;

- ул. Композитора Глинки, 4, 6, 8, 10;

- ул. Геологов, 4, 8, 19, 19а;

- ул. Архитектора Свиязева, 58;

- ул. Газеты «Звезда», 17, 21, 21а;

- ул. Екатерининская, 78, 88, 96, 98;

- проспект Комсомольский, 30, 32;

- ул. Пермская, 55, 63, 63/1, 65, 69, 74, 76, 78а, 80, 82, 84;

- ул. В. Ленина, 48, 50, 50а, 52, 52а.

Гидравлические испытания: 17.08-30.08

- ул. Героев Хасана, 45, 48, 70, 72, 73, 109, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117, 123, 127, 145а, 147, 149, 149б, 149в, 151а, 153, 155, 157;

- ул. Центральная ферма, 1, 2, 5, 8, 10, 15, 113.

Гидравлические испытания: 18.08-30.08

- проспект Комсомольский, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15в, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24;

- ул. В. Ленина, 37, 39, 45, 47, 49, 49а, 51, 62, 64;

- ул. Газеты "Звезда", 2, 2а, 9, 13;

- ул. Петропавловская, 37, 38, 39, 39а, 40, 46, 51, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 65;

- ул. Советская, 39, 39а, 43, 45, 47б, 51, 52, 54, 56, 62, 63, 64, 65, 65а, 67, 68, 69, 75, 77;

- ул. В. Куйбышева, 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 9, 10, 10а, 11, 11а, 14;

- ул. Монастырская, 10, 12, 12а, 12/1, 14а, 14б, 53а, 53б, 59а, 61;

- ул. Осинская, 2а, 12, 13, 14, 16;

- переулок Тополевый, 5, 10;

- ул. C. Окулова, 4, 4а, 6, 7;

- ул. А. Макаренко, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 56;

- ул. Студенческая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 32, 36, 38;

- ул. Н. Крупской, 41, 41а, 42, 42а, 42б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 59, 61;

- ул. Техническая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 22;

- бульвар Гагарина, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61;

- ул. Дружбы, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27;

- ул. Н. Баумана, 17;

- ул. 9-го мая, 1, 3, 9;

- ул. Экскаваторная, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62;

- шоссе Космонавтов, 127, 129, 131, 131а;

- ул. Советской армии, 4, 6, 10.