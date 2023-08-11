За два дня на реках Пермского края утонули трое детей

Фото: Анна Маркова

За два дня, 9 и 10 августа, на реках в Перми и Пермском крае погибли трое детей - 17,14 и 12 лет. Трагические случаи произошли на реке Каме в Ленинском районе, на реке Очер в Очерском районе и на реке Колве в Чердынском районе.

- Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастных случаев. По результатам проверок следователями будут приняты законные и обоснованные решения, - сообщили в СУ СКР по Пермском краю.

Чаще всего к трагедии приводят:

- отсутствие присмотра за детьми;

- заплывы на дальние дистанции;

- переохлаждение организма;

- мышечные судороги;

- разрывы надувных плавсредств;

- прыжки с высоты.

- Организуя отдых возле водоема, убедитесь, что место для купания специально оборудовано. Не оставляйте детей одних без присмотра на водоемах. Дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от нее. Перед заходом детей в воду проверьте безопасность дна, а также температуру воды, чтобы избежать переохлаждения ребенка.- советуют жителям региона следователи.

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