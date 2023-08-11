Сборы крупной страховой компаниив I полугодии выросли на 71,1%

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За январь — июнь 2023 года СберСтрахование жизни собрала 130 млрд рублей премии, сообщил финансовый директор страховой компании Александр Жуков в ходе пресс-конференции ВСС по результатам работы рынка страхования жизни. Это на 71,1% больше, чем за тот же период в прошлом году. Выплаты компании увеличились на 19,9% —до 85 млрд рублей. Количество новых договоров в отчётном периоде превысило 8 млн.

На пресс-конференции сообщили, что наибольшую долю в структуре поступлений занимает накопительное страхование жизни (НСЖ)— 63млрд рублей. Поступления по рисковому страхованию жизни составили 44 млрд рублей. Сборы по продуктам долевого страхования жизни (ДСЖ, отражает механику западного unit-linked)достигли 23 млрд рублей.

Компания сообщила о размере выплат для клиентов. Так, выплаты СберСтрахования жизни в Iполугодии 2023 года превысили85 млрд рублей. Наибольший их объём пришёлся на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — 56 млрд рублей. В основном это выплаты по «дожитию» (завершение договоров ИСЖ).

При этом СберСтрахование жизни осуществило долю выплаты по рисковому страхованию жизни, что, со слов представителя страховщика, составило87,5% от общего объёма таких выплат в России. В I полугодии 2023 года в трудной жизненной ситуации компания помогла 70 тыс. семьям.