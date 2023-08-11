В небе над Пермским краем прольется звездопад

Мельчайшие частицы будут сгорать в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для пермяков - неисправимых романтиков наступает самое прекрасное время: звездопад. Звездный дождь прольется в небе над Пермским краем уже в предстоящие выходные.

- Максимум активности метеорного потока Персеиды начнется 12 августа с 23.00, - сообщили в пермском планетарии. - Число метеоров будет достигать до 60 в час. Наблюдать это явление лучше за городом, при ясной погоде.

Кстати, пермяков - любителей звездного неба приглашают присоединиться к астро-путешествию «Персеиды – 2023». Группа отправится в Ильинский район и будет наблюдать падающие звезды.

КСТАТИ

Персеиды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».

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