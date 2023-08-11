Жаркая погода в Пермском крае может сохраниться до 17 августа

Осадков в ближайшую неделю не ожидается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский научно-популярный метеорологический проект «Метеоролог. и. я» опубликовал свежий прогноз погоды на конец это недели и до середины следующей. По данным синоптиков, жара в Пермском крае задержится до 16-17 августа.

- На следующей неделе есть шанс увидеть отметки +30 градусов и даже чуть выше. Единственный минус - это отсутствие осадков, местами в ближайшую неделю их не будет совсем. Ожидается, что в ближайшую неделю выпадет от 0 до 20% от нормы, соответствующей указанному периоду (10-16 августа), - говорят специалисты проекта.

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