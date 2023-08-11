В Перми перекрыли эспланаду для подготовки к фестивалю уличных театров «Флюгер»

На фестиваль "Флюгер" традиционно приходит много народа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь готовится к проведению очередного шоу и массового гуляния – к фестивалю уличных театров «Флюгер».

В связи с этим сегодня, в пятницу, пройти на эспланаду будет невозможно – там идет подготовка к фестивальным мероприятиям. Правда, к кафе, которые расположены в холмах возле здания Законодательного собрания, пройти все же будет можно – со стороны улиц Ленина и Петропавловской.

А вот в выходные, в субботу и воскресенье, вход на эспланаду будет свободным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми в выходные

На пермской эспланаде выступят 19 театральных коллективов со всей России (Подробнее…)