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НовостиОбщество11 августа 2023 6:20

В Перми перекрыли эспланаду для подготовки к фестивалю уличных театров «Флюгер»

В субботу и воскресенье вход на пермскую эспланаду будет свободным
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
На фестиваль "Флюгер" традиционно приходит много народа.

На фестиваль "Флюгер" традиционно приходит много народа.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь готовится к проведению очередного шоу и массового гуляния – к фестивалю уличных театров «Флюгер».

В связи с этим сегодня, в пятницу, пройти на эспланаду будет невозможно – там идет подготовка к фестивальным мероприятиям. Правда, к кафе, которые расположены в холмах возле здания Законодательного собрания, пройти все же будет можно – со стороны улиц Ленина и Петропавловской.

А вот в выходные, в субботу и воскресенье, вход на эспланаду будет свободным.

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