В школах Прикамья ученикам давали просроченные продукты и не докладывали еду

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В минувшем учебном году Управление Роспотребнадзора по Пермском краю проверило 714 школ. Санитарных врачей интересовало, как готовятся обеды для учеников начальной школы. Напомним, все школьники с 1 по 4 класс должны получать бесплатное горячее питание.

В 307 из проверенных школ (это 43 процента) были обнаружены нарушения санитарного законодательства: не соблюдались условия хранения продуктов и сроки годности, нарушалась технология приготовления блюд. В ряде школ порции были уменьшены, не хватало посуды и столовых приборов.

В результате проверок было возбуждено 379 дел об административном правонарушении, должностным лицам назначены штрафы.

В отношении поставщиков продуктов в школы было возбуждено 104 дела об административном правонарушении.