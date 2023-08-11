Выпускник известного акселератора привлек 1,5 млн долларов инвестиций

Фото: Евгения ГУСЕВА

Команда ROSMED (ООО «РСМИ») — выпускник 3-го набора акселератора Sber500 — закрыла раунд А в размере 1,5 млн долларов США от международной инвестиционной компании.

Эти средства позволили стартапу открыть офисы в Казахстане и Израиле, получить новые контракты и запустить международный бренд One Health. В 2023–2024 годах компания также планирует выйти на рынки других стран и привлечь дополнительные инвестиции в раунде В.

Наталья Магидей, управляющий директор по работе со стартапами Сбербанка:

«Успех выпускников Sber500 важен для нас, ведь он показывает, что программа, нацеленная на поступательное развитие стартапов, эффективна. Мы поздравляем команду ROSMED с очередным достижением и желаем компании дальнейшего роста как внутри страны, так и на международной арене. Для меня это всегда радость и гордость — наблюдать, как стартап динамично проходит последующие стадии развития, реализует свой потенциал и превращается в зрелую компанию, которая начинает оказывать существенное влияние на рынок в своей сфере».