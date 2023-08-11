Руководитель техникума в Прикамье помогла призывнику получить незаконную отсрочку от мобилизации

Осужденная попыталась обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, но безрезультатно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ложная справка об освобождении от призыва привела к уголовной ответственности руководителя филиала «Западно-Уральского горного техникума» в городе Оса. Женщина была признана виновной в «Подделке официального документа».

Минувшей осенью к подсудимой обратился местный житель и попросил написать справку, что его сын обучается в техникуме. Она была нужна для того, чтобы получить парню отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Поддельную бумагу мужчина планировал предъявить в военкомат.

- Руководитель техникума на своем рабочем мест взяла подлинный бланк образовательного учреждения, внесла в него ложные сведения о том, что молодой человек поступил в Западно-Уральский горный техникум на очно-заочную форму обучения, обозначила дату установочной сессии, заверила справку своей подписью и печатью учебного заведения. Затем передала эту справку отцу призывника. Таким образом, подсудимая подделала официальный документ и сбыла его, - сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Правда вскрылась, и Осинский районный суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок три месяца. Осужденная обжаловала это решение в вышестоящей инстанции, но безрезультатно.

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