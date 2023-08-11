Претендентов на пост главы Перми стало меньше

На пост главы Перми сейчас претендуют 14 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Список претендентов на пост главы Перми уменьшился на одного человека. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов исключила одного из них. Как сообщает «Ъ-Прикамье», к конкурсу не допустили директора новоильинского ООО «Желтранс» Александра Семакина, который не представил справку об отсутствии судимости.

Сейчас в списке претендентов осталось 14 человек.

17 августа кандидаты должны будут представить конкурсной комиссии свои программы развития города. Претендентов, набравших максимальное количество баллов, представят депутатам на августовском заседании Пермской думы. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства думцев.

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