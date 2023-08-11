Осенью в Пермском крае начнется подъем заболеваемости COVID-19

Сейчас вирус мутирует, и новая разновидность омикрона набирает силу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По прогнозам эпидемиологов, с началом осени в Пермском крае будет наблюдаться подъем заболеваемости COVID-19. Сейчас в мире зафиксирована новая разновидность омикрона «Эрис», так вирус мутирует, чтобы выжить.

По данным эпидемиологов, у новой разновидности вируса еще более высокая контагиозность, чем у «заразного» омикрона.

- За время пандемии мы создали коллективный иммунитет к вирусу, и сейчас он пытается обойти этот барьер, меняясь, - рассказала в интервью изданию «АиФ-Прикамье» эпидемиолог Ирина Фельдблюм. - яЯне думаю, что «Эрис» будет вызывать тяжелые формы течения болезни, если, конечно, речь не идет о жителях Прикамья из группы риска - людях старше 65 лет, с хроническими заболеваниями.

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