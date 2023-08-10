В Перми пианист Денис Мацуев будет аккомпанировать экстим-спортсменам

"Царт-арена" станет смой большой передвижной площадкой для экстрим-соревнований в стране. Фото: "Пермь 300".

В следующие выходные, 19 и 20 августа, на эспланаде у Театра-Театра состоятся соревнования экстрим-спортсменов на трюковых самокатах и велосипедах.

Специально для них установят «Царь-рампу» площадью 400 квадратных метров. Это будет самая большая передвижная площадка за все время экстрим-соревнований у нас в стране.

Вечером, 20 августа, состоятся показательные выступления победителей заездов. Они будут сопровождаться музыкой Бетховена, Шопена, Скрябина, Рахманинова, Грига, которую исполнит известный пианист Народный артист России Денис Мацуев.

За рояль сядет также и 12-летний пианист, лауреат международных конкурсов, пермяк Лев Бакиров. Он исполнит произведения Сен-Санса, Рахманинова, Шостакович, Моцарта.

Подробнее о программе этого проекта под названием «Ведем себя культурно» в рамках фестиваля «Город встреч» можно узнать на портале «Пермь 300».