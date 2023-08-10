В Прикамье спустя 10 лет нашли того, кто убил приятеля сковородкой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сколь веревочке не виться. Летом в 2012 году прохожие нашли на улице в Кизеле жестоко избитого человека. Его отвезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело долго оставалось нераскрытым.

В конце концов, оперативники и следователи вышли на подозреваемого и нашли квартиру, где было совершено преступление. На днях уголовное дело передали в суд.

- Следствие установило, что ночью 24 июня 2012 года обвиняемый, находясь в своей квартире, после употребления спиртных напитков со знакомым мужчиной нанес ему множественные удары металлической сковородой по голове и туловищу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Избитый приятель смог выйти на улицу, но потерял сознание и позже в больнице скончался от травм.

Ранее неоднократно судимому обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.