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НовостиОбщество10 августа 2023 15:12

Горожан приглашают на бесплатную экскурсию на раскопки старинной Перми

Пермякам покажут, что нашли археологи в центре города
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Буквально у нас под ногами - много интересного. Фото: краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.

Буквально у нас под ногами - много интересного. Фото: краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.

Завтра, 11 августа, жителей Перми и гостей города приглашают посетить место археологических раскопок в центре города.

- В квартале, ограниченном улицами Екатерининская, Клименко, Достоевского и Николая Островского, ученые-археологи исследуют достопримечательное место губернской Перми, - рассказали в Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. - Ждем желающих посетить экскурсию на этих раскопках 11 августа в 10.00 у главного входа в здание по улице Екатерининская, 32.

Экскурсия будет бесплатной, предварительная регистрация не требуется.

Согласно проведенному изучению архивных данных, в XVIII – XIX веках здесь располагалось «деревянное обывательское строение». Застройка квартала полностью сложилась к 1820-м годам.