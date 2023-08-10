В Перми разрешили ввести в эксплуатацию городской Дворец молодежи

Фото: администрация Перми

Городской Дворец молодежи получил разрешение на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта. Напомним, здание Дворца было построено в 1960-х годах, тогда дворец носил имя Феликса Дзержинского. За все время его существования капитальный ремонт не проводился. Здание требовало серьезного обновления, которое городские власти начали в январе 2020 года.

В результате ремонта был обновлен фасад здания. Был расширен холл главного входа в здание, благодаря чему появились дополнительные рекреационные зоны. В основной трехэтажной части разместятся два концертных зала: большой на 550 зрительских мест и малый - на 151 место. Также во дворце появятся коворкинг-центр, лекционный и тренажерный залы, конференц-зал и другие помещения.

В рамках реконструкции к существующему трехэтажному зданию был добавлен четырехэтажный пристрой площадью 4 тысячи квадратных метров с отдельным входом, полностью предназначенный для театра «Балет Евгения Панфилова». У театра появились не только собственный зал и репетиционная площадка, но и цеха по пошиву сценических костюмов.