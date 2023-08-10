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НовостиОбщество10 августа 2023 10:16

В пермском микрорайоне «Арсенал» разрешили строить дома в 30 этажей

В Правила землепользования и застройки Перми внесены изменения
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: "Сатурн-Р"

Фото: "Сатурн-Р"

В микрорайоне «Арсенал», в квартале, ограниченном улицами Героев Хасана, Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Модераха и Татищева, разрешили строить дома высотой в 30 этажей. Правительство Пермского края внесло изменения в Правила землепользования и застройки Перми, утвержденные в 2007 году. Согласно этим изменениям, в «Арсенале», где ранее разрешалась высотность не более 18 этажей, стало можно строить дома в 21 этаж, а где не более 26 этажей – 30.

Напомним, ранее этот участок принадлежал компании «Сатурн-Р», построившей в микрорайоне «Арсенал» жилые дома на улицах Модераха и Василия Татищева, а также школу. В 2021 году компания продала участок под строительство 4-й очереди ЖК «Арсенал» компании «Мегаполис», так как «Сатурну-Р» не разрешили повысить там этажность застройки.