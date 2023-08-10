На Западном обходе Перми из-за ДТП скопилась огромная пробка

Фото: сервис Яндекс.Пробки.

Днем 10 августа на Западном обходе Перми в сторону Красавинского моста произошло ДТП, которое перекрыло движение в одном направлении по обеим полосам. В результате автомобилисты почти час не могут сдвинуться с места. Из-за аварии пришлось пустить в объезд общественный транспорт.

- Автобус №80 частично курсирует через Кондратово, - сообщает телеграмм-канал «Пермский транспорт». - Причина - ДТП на Западном обходе стороннего транспорта.

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