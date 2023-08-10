В ходе СВО погиб доброволец из Прикамья Константин Жуков

Фото: Администрация Краснокамского городского округа.

В администрации Краснокамского городского округа с прискорбием сообщили о гибели добровольца 41-летнего Константина Жукова. Он погиб 5 августа в зоне СВО.

С женой Ириной они воспитывали двух дочерей. У Константина Аркадьевича не было боевого опыта, в армии он служил в начале 2000-х. Но он принял решение поступить на военную службу контрактником.

Его направили на боевое слаживание в войсковую часть под Екатеринбургом 3 апреля этого года, а после этого он служил в зоне СВО.

- Константин был отличным семьянином, ответственным, порядочным человеком, его уважали сослуживцы, - высказали слова соболезнования в городской администрации. - Искренние соболезнования родным и близким!