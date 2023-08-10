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НовостиОбщество10 августа 2023 9:12

В пермской епархии РПЦ готовят проект реставрации кафедрального собора

Перестройка Спасо-Преображенского кафедрального собора в Перми начнется после переезда галереи
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В ИА «Текст» сообщили, что Пермская епархия Русской православной церкви приступила к разработке проекта реставрации Спасо-Преображенского кафедрального собора.

В епархии объяснили, что реконструкцию не удастся сделать быстро, она может занять годы. А соборе предстоит перестроить внутренние помещения после того, как в новое здание переедет Пермская художественная галерея.

Как сообщила агентству руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева, пока проектная документация в адрес в ее ведомства не поступало.