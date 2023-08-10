В Уральском газифицируют многоквартирные дома

Фото: "Свеза".

«Свеза» субсидирует подключение к газопроводу многоквартирных жилых домов в поселке Уральский. Первыми «голубое топливо» получили жители дома по улице Северная. Финансовая помощь предусмотрена в рамках программы социально-экономического развития (СЭР), которую компания, власти Пермского края и Нытвенского округа реализуют в поселке Уральский.

Более 25 лет собственники искали возможность провести к себе газопровод. Реализовать это удалось в 2023 году благодаря градообразующему комбинату «Свезы» и программе социально-экономического развития поселка.

- Газификация Уральского – один из пунктов программы развития территории, и будет проводиться ежегодно, - прокомментировал директор комбината «Свеза» в Уральском Денис Мальцев. - Газопровод дает жильцам другое качество жизни, новые возможности в быту, экономию бюджета и уют. Нам важно, чтоб уральцам жилось комфортно, надежно, и мы постараемся развивать данное направление совместно с нашими партнерами по программе развития поселка»,

Разводку газовых труб делают до каждой квартиры. Фото: "Свеза".

Инвестиции на данном этапе составили 750 тысяч рублей. За счет этих средств оператор проложил магистраль газопровода к дому № 11, провел особую вентиляционную и вытяжную систему, а также сделал разводку газовых труб по дому до каждой квартиры. Собственникам оставалось лишь доплатить за присоединение и подключение «голубого топлива» к плите.

В ближайшее время газопровод будет проведен еще в один дом. Его жильцы уже собрали необходимые документы и заключили договор с оператором. В планах «Свезы» и дальше субсидировать газификацию домов в Уральском при желании местных жителей.

- Развитие предприятия, которое заботится обо всех жителях, создает здесь комфортную среду не только для работы, но и для жизни в целом, очень важно для социальной стабильности территории, - отметила министр территориального развития Пермского края Светлана Усачева. - Благодаря соглашению региональные, местные власти и предприятие еще больше объединили усилия, направленные на развитие поселка Уральский, улучшение качества и уровня жизни населения.