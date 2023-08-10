В Прикамье судебные приставы выловили должника из камышей на пруду

Девушки-приставы караулили должника на берегу пруда больше часа. Фото: УФССП по Пермскому краю.

Забавный случай произошел в селе Кочево Пермского края.

Местный житель, 30-летний горе-папаша задолжал своим трем дочерям 200 тысяч рублей. За это по суду ему назначили 120 часов бесплатных обязательных работ.

Но он все равно ни алименты не платил, ни работать не желал. Против него возбудили уголовное дело за неуплату денег на воспитание несовершеннолетних. И он решил скрыться.

Судебные приставы выследили его в Кочевском пруду – должник решил охладиться от жары. На берегу его поджидали девушки-приставы.

Завидев их, алиментщик снова бросился в воду, поплыл к камышам и спрятался в них.

- Больше часа приставы караулили его, - рассказали в УФССП по Пермскому краю. – Дольше сидеть в прибрежных зарослях в одних плавках нарушитель не смог. Он вышел из воды, и его доставили в судебный участок для рассмотрения административных протоколов.

А потом должника поместили в изоляторе временного содержания, и сейчас он отбывает наказание за игнорирование обязательных работ.