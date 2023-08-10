В Прикамье разыскивают 24-летнего парня с изображением кота на футболке

Фото: поисковый отряд "Регион59".

Волонтеры поискового отряда «Регион59» объявили поиск Олега Кощеева. Он пропал 7 августа – ушел и не вернулся из дома на улице Труда в Кунгуре.

Пропавший невысокого роста – 170 сантиметров, худощавого телосложения. У него светлые волосы. Он был одет в белую футболку с изображением кота, и серые шорты. На голове серая бейсболка.

Всех, кому что-либо известно о том, где он может находиться, просят позвонить по телефонам:

02, 102 - полиция;

112 - ЕДДС;

+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

8-912-880-41-60 - волонтёры;

8-958-244-12-84 - инфорг Юлия.