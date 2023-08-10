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НовостиПроисшествия10 августа 2023 5:21

В Прикамье судебные приставы помогли потушить пожар

В Пермском крае возле здания суда загорелся автомобиль
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: УФССП по Пермскому краю.

Фото: УФССП по Пермскому краю.

В Добрянке к зданию районного суда подъехал автомобиль «Рено Сандеро». Из него сначала повалил дым, а потом показались языки пламени.

На происшествие оперативно среагировали двое судебных приставов.

- Один из них вызывал пожарную службу, второй с помощью огнетушителя помог водителю справиться с огнем, - рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю.

Благодаря слаженным действиям добрянских судебных приставов Алексея Смирнова и Михаила Прокопива в результате этого ЧП никто не пострадал.