В Прикамье судебные приставы помогли потушить пожар

Фото: УФССП по Пермскому краю.

В Добрянке к зданию районного суда подъехал автомобиль «Рено Сандеро». Из него сначала повалил дым, а потом показались языки пламени.

На происшествие оперативно среагировали двое судебных приставов.

- Один из них вызывал пожарную службу, второй с помощью огнетушителя помог водителю справиться с огнем, - рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю.

Благодаря слаженным действиям добрянских судебных приставов Алексея Смирнова и Михаила Прокопива в результате этого ЧП никто не пострадал.