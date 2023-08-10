В Прикамье судебные приставы помогли потушить пожар

Фото: УФССП по Пермскому краю.
В Добрянке к зданию районного суда подъехал автомобиль «Рено Сандеро». Из него сначала повалил дым, а потом показались языки пламени.
На происшествие оперативно среагировали двое судебных приставов.
- Один из них вызывал пожарную службу, второй с помощью огнетушителя помог водителю справиться с огнем, - рассказали в ГУФССП России по Пермскому краю.
Благодаря слаженным действиям добрянских судебных приставов Алексея Смирнова и Михаила Прокопива в результате этого ЧП никто не пострадал.