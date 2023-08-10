Колхозное сено загорелось в Пермском крае

Фото: скрин с видео, опубликованного в соцсетях очевидцами.

Вечером во вторник, 9 августа в одном из колхозов Пермского края начался крупный пожар. В селе Большая Соснова загорелось заготовленное на зиму сено, огонь моментально распространился по территории 100 квадратных метров.

К месту ЧП приехало много местных жителей, люди смотрели на происходящее и ждали, когда приедут пожарные и потушат возгорание.

- Сообщение о пожаре на улице Волкова в селе Большая Соснова поступило в 21.42, на окраине села загорелось сено на открытой территории, - сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В тушении принимали участие 15 человек личного состава и пять единиц техники. В 21.57 удалось локализовать пожар, а в 22.00 полностью ликвидировать.

Предварительная площадь пожара составила 100 квадратных метров. На пожаре погибших и травмированных нет.

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