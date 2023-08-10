Приемка школ и детских садов к новому учебному году завершена в Перми

Важно, чтобы дети и сотрудники чувствовали себя в полной безопасности. Фото: Антон ФОКИН

В Перми завершена проверка школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Все заведения проверила комиссия, в которую входили специалисты городского департамента образования, ГИБДД, МЧС и вневедомственной охраны.

Проверяющие оценили готовность классов, пищеблоков, актовых и спортивных залов. Также оценивалась пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность учреждения и работа систем оповещения. Замечания оперативно устранялись.

– Важно, чтобы дети и сотрудники образовательных учреждений чувствовали себя в полной безопасности, - подчеркнула начальник департамента образования администрации Перми Анна Деменева. – Сейчас во всех учреждениях образования расположен пост сотрудника охраны, оборудованный сигнализацией и тревожной кнопкой. Все учреждения оснащены внешними и внутренними камерами видеонаблюдения, имеют ограждения, ворота и калитки которых оборудованы магнитными замками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего 1 сентября в школы Перми пойдут 140 тысяч учеников, 16 тысяч из них – первоклассники.

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