Президент Путин наградил губернатора Махонина Орденом Дружбы

Фото: телеграмм-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
9 августа на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Указ Президента Российской Федерации № 594 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В списке награжденных был и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Президент наградил его Орденом Дружбы за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, Дмитрий Махонин возглавляет Пермский край с 2020 года, до этого на протяжении четырех лет возглавлял Управление ФАС России по Пермскому краю.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru