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НовостиОбщество10 августа 2023 3:08

Президент Путин наградил губернатора Махонина Орденом Дружбы

Указ об этом был опубликован на сайте правовой информации 9 августа
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото: телеграмм-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Фото: телеграмм-канал губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

9 августа на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Указ Президента Российской Федерации № 594 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В списке награжденных был и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Президент наградил его Орденом Дружбы за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, Дмитрий Махонин возглавляет Пермский край с 2020 года, до этого на протяжении четырех лет возглавлял Управление ФАС России по Пермскому краю.

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