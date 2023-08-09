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НовостиСпорт9 августа 2023 16:52

Баскетболисты сборной России обыграли в Перми команду из Ирана

Матч закончился со счетом 71:57
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Российская Федерация Баскетбола

Фото: Российская Федерация Баскетбола

Пермский паркет продолжает приносить нашей национальной сборной по баскетболу удачу. Сегодня, 9 августа, сборная России в товарищеском матче обыграла баскетболистов из Ирана. Как рассказала "Комсомолке" болельщица Ольга Юшкова, посмотреть на сегодняшний матч в "Молот" пришли 5210 зрителей. При вместимости стадиона в 6 тысяч человек. Колоссальная поддержка болельщиков и магия пермской земли принесли нашей команде очередную победу.

Самым результативным игроком сборной России оказался Александр Щербенев, он принес в копилку нашей команды 12 очков. У Ирана с 20 очками отличился Амини Мохаммад.

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