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НовостиОбщество9 августа 2023 14:17

В середине августа начнутся полеты из Перми в Барнаул и Ярославль

Для нашего города это новые направления
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство транспорта Пермского края объявило отбор авиаперевозчиков для выполнения пяти субсидируемых авиарейсов. Согласно документу, размещенному на сайте министерства, субсидии направят на пять маршрутов: в Минеральные Воды (с 1 октября), Нижний Новгород ( с 16 августа), Махачкалу ( с 1 сентября), Барнаул и Ярославль ( с 16 августа). Два последних в списке направления - новые для Перми.

Все пять направлений должны обслуживаться до конца года, частота полетов составит до 2 рейсов в неделю. Заявки от авиакомпаний принимаются до 16 августа.

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