В Перми на пляже спасли двух мальчиков, которых уносило течение

Родителям нельзя отпускать детей одних на речку. Фото: ЕДДС города Перми.

Вчера, 7 августа, на пермском городском пляже у Коммунального моста едва не произошла трагедия. Течение подхватило и стало уносить от берега двух мальчиков.

К счастью, им на помощь подоспели спасатели, они доставили подростков на берег и оказали им первую помощь.

В пермской Единой диспетчерской службы «112» рассказали также, что в тот же день на том же пляже спасателям пришлось заставить выйти из воды трех 13-летних девочек – те купались без присмотра взрослых.

В связи с этим в ЕДДС города Перми напомнили родителям: «Бесконтрольное пребывание несовершеннолетних на водных объектах является основанием для привлечения родителей к административной ответственности».

Этим летом в Перми уже утонули 11 человек, в том числе двое детей.