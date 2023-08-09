Пермский зоопарк примет в дар овощи и фрукты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вы - прекрасный огородник, вырастили много тыкв и кабачков, ягод, огурцов и прочих овощей и фруктов, а что с ними делать не знаете?

Мы подскажем. Животные пермского зоопарка очень любят эти сезонные продукты, а посетители часто норовят покормить животных, чего делать категорически не рекомендуется. Мы нашли решение этого вопроса. Приносите к нам кабачки, тыквы, ягоды, а зоологи зоопарка передадут вкусняшки адресатам. Обезьяны, капибары, рыси, белые медведи ежегодно радуются урожаю, - говорится в официальной группе пермского зоопарка ВКонтакте.

Сотрудники зоопарка уточняют, что овощи и фрукты можно оставить на входном контроле с пометкой для какого животного. А из некоторых тыкв сделают украшения для зоопарка и используют их для обогащения среды животных. Важно, чтобы овощи или фрукты не были гнилыми или плесневелыми.

Зоопарк работает ежедневно с 9.00 до 21.00. (касса до 20.00). Адрес: город Пермь, ул. Монастырская 10.