В Перми детей из летнего лагеря от «Парка науки» научили варить оптику

Фото: "Ростелеком"

В Перми для детей из летнего лагеря от «Парка науки» сотрудники «Ростелекома» провели мастер-класс по сварке оптике. Обучение в игровой форме проходило в специально оборудованном классе, где готовят к работе будущих инсталляторов.

Во время мастер-класса юным пользователям интернета рассказали об инновационной технологии «оптика в квартиру». Уникальность ее в том, что кабель заводится непосредственно в дом или квартиру клиента и обеспечивает скорость интернета до 500 Мбит/с.

- Все пользуются интернетом, но мало кто задумывается, как организован процесс передачи информации и насколько тонкую и филигранную работу выполняют наши инсталляторы, - рассказал Петр Козловский, директор пермского филиала ПАО «Ростелеком». - Для того чтобы жители Прикамья могли активно пользоваться высокоскоростным интернетом, в регионе постоянно ведется строительство волоконно-оптических линий связи.

Во время мастер-класса ребята поделились на пары. Один человек выполнял сварку, а второй снимал видео. Эти ролики будут опубликованы в социальных сетях, а их авторы примут участие в конкурсе «Наука в кадре» который проводит интерактивный музей совместно с «Ростелекомом». Видеограф, набравший самое больше количество лайков, получит приз – набор юного блогера от цифрового провайдера.

- «Парк науки» - это интерактивный музей, который работает в Перми уже более 10 лет. Все наши экспонаты можно и нужно трогать руками, - объясняет Софья Кузьменко, директор «Парка науки». - Если о явлениях и научных законах не просто рассказывать словами, а показывать примеры или предлагать ребятам самим принять участие в экспериментах и мастер-классах, интерес к познанию становится сильнее. Наши дети знают, что такое интернет и активно им пользуются. Но они никогда не задумывались, откуда он берется и как приходит к ним в дома, квартиры и их телефоны.

Благодаря мастер-классу от «Ростелекома» участники летнего лагеря узнали, что интернет-сигнал движется по тончайшему проводу со скоростью света. Ребята познакомились с новой профессией – инсталлятор – и выяснили, что он делает в различных нештатных ситуациях. Юные интернет-пользователи даже попробовали самостоятельно устранить мнимую аварию на оптическом кабеле.