В пермском «Молоте» сразятся баскетболисты сборной России и Ирина

Фото: Баскетбольный клуб PARMA/ВКонтакте

Сегодня, 9 августа, в 19.00 на пермском паркете в УДС «Молот» пройдет второй товарищеский матч между сборными России и Ирана по баскетболу. Для нашей национальной команды это вторая международная встреча за 1,5 года, первая состоялась 7 августа и принесла нашим баскетболистам уверенную победу со счетом 72:59.

- Сегодня все молодцы, и болельщики, и ребята! Хорошая игра: было видно стартовое волнение. Но мне понравился запал, с которым мы сегодня играли. Было очень много борьбы, и я уверен, что в следующем матче, 9 августа ее будет еще больше», – поздравил наших баскетболистов после матча президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Те, кто не смогут прийти на сегодняшний матч, могут посмотреть прямую трансляцию в группе «Российская Федерация Баскетбола».

Кстати, 8 и 9 сентября в Нижнем Новгороде баскетболисты пермской "Пармы" сыграют в турнире памяти Генриха Приматова. Затем, 14 и 16 сентября, пермские баскетболисты проведут несколько матчей в Краснодаре.

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