Молодой пермяк зарезал супругу и сдался полиции

Обвиняемый сам сообщил в следственные органы о совершенном преступлении. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грустная криминальная история произошла в Перми 5 августа. В полицию пришел мужчина и сообщил, что убил свою супругу.

Все случилось в квартире, где проживала семья. Муж и жена поссорились на почве ревности. Супруг взял нож и нанес им несколько ударов по телу женщины. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

- 24-летний обвиняемый сам сообщил в следственные органы о совершенном преступлении, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», мужчине уже предъявлено обвинение, а суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления, а также предметы и объекты, интересующие следствие. Назначены и проводятся необходимые экспертизы.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru