В Мотовилихе изымут участок рядом с Цирком для строительства дороги

Фото: business-class

В Мотовилихинском районе Перми собираются построить дорогу, соединяющую улицы Уральскую и Степана Разина. Для этого власти панируют изъять земельный участок на улице Уральской, 110а. Здесь располагаются три недвижимых объекта — овощные ямы, общей площадью 320 квадратных метров. Об этом со ссылкой на официальную бюллетень городской администрации сообщает издание business-class.

Владельцам недвижимости, находящейся на данном участке, разрешено подать заявление на компенсацию до 9 октября 2023 года включительно.

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