Сбербанк продает историческое здание на улице Ленина в Перми

Фото: сайт Avito.

На сайте Avito появилось объявление о продаже исторического здания в центре Перми на улице Ленина. Коммерческую недвижимость продает Пермское отделение № 6984 Пао Сбербанк.

- Продается двухэтажное здание с мансардой и подвалом общей площадью 1 169,2 квадратных метров. Высокая пешеходная проходимость и транспортный поток. Здание расположено рядом с остановкой «Театр оперы и балета», - сказано в объявлении.

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