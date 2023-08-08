В шахте «Уралкалия» обнаружили уникальное окаменелое дерево

Фото: "Уралкалий"

В Березниках машинист горно-выемочной машины сделал в шахте необычную находку. Во время смены он обнаружил в одной из стен рудника БКПРУ-4 фрагмент окаменелого дерева.

Окаменелое дерево обычно встречается в вулканических областях. Процесс окаменения происходит, когда дерево оказывается глубоко под землей, и из-за недостатка кислорода не гниет, а каменеет - органические вещества заменяются минералами.

Оно используется для изготовления ювелирных изделий. А дерево, найденное на руднике «Уралкалия», из-за долгого нахождения в соляном рассоле и кристаллизации сильвинита превратилось в каменный красный цветок.

- При обнаружении находки было решено вырубить монолит с фрагментом из стенки горной выработки и поднять его на поверхность. Сейчас геологи исследуют редкий образец, чтобы рассказать о нем подробнее, а после фрагменты окаменелого дерева будут переданы в музеи. Самые красивые фрагменты, конечно, отправятся в музеи «Уралкалия», - рассказали в компании.