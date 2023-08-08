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Новости"Бизнес-новости": Пермь8 августа 2023 14:37

Пермским работникам химических предприятий проиндексировали зарплаты

Оклад сотрудников компаний «Метафракс Кемикалс» и «Метадинеа» вырос на 10 процентов
Иван МАЛЬКОВ
В 2023 году руководство нескольких предприятий Перми заявили о повышении зарплат. Фото: пресс-служба «Метафракс Кемикалс»

В 2023 году руководство нескольких предприятий Перми заявили о повышении зарплат. Фото: пресс-служба «Метафракс Кемикалс»

В 2023 году руководство нескольких предприятий заявили об индексировании зарплаты. Например, оклад сотрудников компаний «Метафракс Кемикалс» и «Метадинеа» вырос на 10 процентов.

Также работники «Метафракс Кемикалс» и «Метадинеа» сообщили, что в рамках нового коллективного договора на 3 года, который действует с 1 января 2022 года, у них сохраняется наработанный ранее социальный пакет. В него входит медицинское обслуживание, оздоровление и отдых работников и их детей, индексация заработной платы, поощрительные и компенсационные выплаты, работа с молодежью и ветеранами предприятия, организация культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.